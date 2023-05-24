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Глава СВР России Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам заняться внутренними конфликтами и послал их к дьяволу

Политика
Глава СВР России Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам заняться внутренними конфликтами и послал их к дьяволу

Англосаксам необходимо заняться внутренними проблемами внутри своих государств и отправиться к их старому приятелю — дьяволу. Об этом с уверенностью заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Так он сказал в среду, 24 мая, в ходе своей речи на международной встрече высоких представителей по безопасности. С соответствующим призывом Нарышкин обратился к англосаксам, комментируя происходящее на Ближнем Востоке.

«Заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — указал глава СВР.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка Соединенных Штатов с ракетами «Томагавк» была направлена на Ближний Восток. Подробности передает «Ридус».
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