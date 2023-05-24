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В Зеленограде силовики задержали учительницу и пенсионерку за поддержку диверсантов ВСУ

Происшествия
В Зеленограде силовики задержали учительницу и пенсионерку за поддержку диверсантов ВСУ

В городе Зеленоград сотрудники полиции задержали 37-летнюю учительницу английского языка и 65-летнюю пенсионерку за поддержку «Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией, запрещен), информирует Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили во дворе дома автомобиль марки Mercedes, на номерах которого был флаг запрещенной организации. Силовики ждали, пока владелец машины подойдет к ней, и задержали ее. Отмечается, что 37-летняя фигурантка дела работает учителем английского языка в школе.

Кроме того, инспектор ГИБДД в этом же городе остановил водителя автомобиля, который тоже на своих номерах поменял красную полосу российского флага на белую. Задержанная оказалась 65-леней пенсионеркой.

На данный момент проводится проверка произошедшего. Предполагается, что задержанных могли подставить. Правоохранители составили протокол по статье 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»).

Ранее источник ФАН сообщил, что в Ленинградской области сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. Они обнаружили почти шесть тысяч бутылок горячительного средства сомнительного происхождения.
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