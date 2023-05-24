В Зеленограде силовики задержали учительницу и пенсионерку за поддержку диверсантов ВСУ

Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили во дворе дома автомобиль марки Mercedes, на номерах которого был флаг запрещенной организации. Силовики ждали, пока владелец машины подойдет к ней, и задержали ее. Отмечается, что 37-летняя фигурантка дела работает учителем английского языка в школе.