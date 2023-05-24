Движение по Крымскому мосту возобновили после ограничения

После ограничения движения по Крымскому мосту его возобновили. Информацией поделились в пресс-службе Упрдор «Тамань».
Там указали, что автомобили смогли заехать на мост через Керченский пролив в 11:00. Переправа вновь работает в штатном режиме после ограничения движения.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил о временном прекращении проезда по Крымскому мосту. Он указал, что это связано с проводимыми учениями. По информации главы региона, движение должно было быть ограничено на несколько часов.