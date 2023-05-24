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Пожарный пострадал при тушении горящей сауны в здании театра Et Cetera в Москве

Происшествия
Пожарный пострадал при тушении горящей сауны в здании театра Et Cetera в Москве

Огнеборец пострадал при тушении парной в сауне, расположенной в здании театра Et Cetera в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возгорание возникло на пятом этаже в доме на Фроловом переулке, 2. По предварительным данным, горели пять квадратных метров в парной в сауне. Из-за задымления из здания были эвакуированы 50 человек.

Во время тушения огня пострадал один пожарный, его госпитализировали. Предположительно, он надышался угарным газом. Других пострадавших нет.

Ранее при пожаре погибли трое взрослых и один ребенок в селе Старокучурбаево республики Башкортостан. Как сообщает «ФедералПресс», сгорели жилой дом, баня и сарай.
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