Пожарный пострадал при тушении горящей сауны в здании театра Et Cetera в Москве

Огнеборец пострадал при тушении парной в сауне, расположенной в здании театра Et Cetera в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Возгорание возникло на пятом этаже в доме на Фроловом переулке, 2. По предварительным данным, горели пять квадратных метров в парной в сауне. Из-за задымления из здания были эвакуированы 50 человек.
Во время тушения огня пострадал один пожарный, его госпитализировали. Предположительно, он надышался угарным газом. Других пострадавших нет.
Ранее при пожаре погибли трое взрослых и один ребенок в селе Старокучурбаево республики Башкортостан. Как сообщает «ФедералПресс», сгорели жилой дом, баня и сарай.