Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Руководитель предприятия в Тюмени пойдет под суд за невыплату работникам зарплаты

Общество
Руководитель предприятия в Тюмени пойдет под суд за невыплату работникам зарплаты

В Тюмени будут судить генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в том, что двум своим бывшим сотрудникам не выплатил причитающуюся им заработную плату.

Как установили следователи, 67-летний руководитель фирмы с октября 2022 года и до настоящего момента не выплатил двум бывшим работникам компании компенсации за неиспользованный отпуск и зарплату. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тысяч рублей, сообщает сетевое издание "АиФ Тюмень".

По информации пресс-службы Следственного управления СК России по Тюменской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя предприятия уже утверждено. В ходе расследования суд наложил арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Toyota Land Cruiser.
тюмень руководитель зарплата работник суд
Военкоры ФАН