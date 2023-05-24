Руководитель предприятия в Тюмени пойдет под суд за невыплату работникам зарплаты

Как установили следователи, 67-летний руководитель фирмы с октября 2022 года и до настоящего момента не выплатил двум бывшим работникам компании компенсации за неиспользованный отпуск и зарплату. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тысяч рублей, сообщает сетевое издание "АиФ Тюмень".