Глава МИД РФ Сергей Лавров: страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО фактически участвуют в конфликте на Украине на стороне киевской власти. С таким заявлением дипломат выступил на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По мнению Лаврова, подобное поведение Запада существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Глава российского МИД назвал линию политики иностранных держав безответственной.
Ранее стало известно, что в обновленной политической концепции Министерства иностранных дел России теперь фигурирует новый термин — «англосаксы». По словам главы МИД РФ Сергей Лаврова, он регулярно звучал в медиапространстве, при этом в официальных доктринах ранее не использовался, сообщал «Царьград».