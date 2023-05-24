Глава МИД РФ Сергей Лавров: страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

Ранее стало известно, что в обновленной политической концепции Министерства иностранных дел России теперь фигурирует новый термин — «англосаксы». По словам главы МИД РФ Сергей Лаврова, он регулярно звучал в медиапространстве, при этом в официальных доктринах ранее не использовался, сообщал «Царьград».