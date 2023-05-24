«Приходится отвечать за принятые решения»: социолог Филиппов об истощении военных запасов Великобритании

Высокопоставленным военным и чиновникам Великобритании придется нести ответственность за принятые ранее решения. Снабдили Киев оружием сверх меры — получайте, заявил в интервью корреспонденту ФАН социолог Алексей Филиппов.
Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью изданию Daily Mail сообщил, что у Лондона заканчивается оружие для поставок Украине.
«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы», — отметил он.
Аналитик вспомнил о недавней поставке ВСУ крылатых ракет Storm Shadow, способных уничтожать цели на дальности в 150 километров. Уилдон добавил, что срок годности снарядов уже истек.
«Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать», — заключил эксперт.
По его словам, в случае, если потребует обороняться, Лондон будет заведомо истощен.
«Сейчас британцам приходится отвечать за принятые ранее решения. Снабдили Киев вооружением сверх необходимой меры, истощили собственные запасы — получайте дыру в обороне. Никто не заставлял Лондон отправлять националистическому режиму на Украине столько оружия и военной техники», — прокомментировал ситуацию Филиппов.
Аналитик добавил, что для производства новых крылатых ракет, снарядов и для производства новых танков потребуется время, деньги и ресурсы, достать которые в настоящее время не так просто, как было еще пару лет назад.
«Европа находится в сложном экономическом положении и речь в данном случае идет не только о Великобритании, но и других государствах. Польша отправляла танки и самолеты, Германия — снаряды и другое необходимое оборудование, Франция колесную технику и так по всему ЕС. Всем придется отвечать за собственные действия, но благо Россия ни на кого не намерена нападать, о чем говорило не раз», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. При этом некоторые американские чиновники сомневаются в целесообразности поставок.