Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкару предупреждали в вероятном вмешательстве США в выборы

Министр внутренних дел Турции Cулейман Сойлу рассказал, что Будапешт предупреждал Анкару об осторожности из-за вероятного влияния Соединенных Штатов на выборы в государстве. Информацией поделилось издание Aydınlık.
Об этом стало известно 24 мая, в среду. С таким предупреждением к главе МВД Турции обратился его коллега из Венгрии Шандор Пинтер, указывается в материале.
«Министр внутренних дел Венгрии Пинтер Шандор — мой друг. <...> Он рассказал нам, что казначейство США прислало деньги для влияния на выборы. Он предупредил нас, чтобы мы тоже были осторожны», — сообщил Сойлу.
Прежде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не находится на том этапе, чтобы применять антироссийские рестрикции. Подробности передает «РИАМО».