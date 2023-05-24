«Из этого офиса первые парни уехали в 2014 году в Донбасс»: Пригожин рассказал, где зародилась ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался насчет появления таблички на фасаде своего офиса, находящегося на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. На ней указано, что первые бойцы формирования отправились защищать Донбасс именно из этой штаб-квартиры.
Журналисты попросили Пригожина объяснить, что это значит. По словам основателя «оркестра», офис можно считать местом рождения ЧВК «Вагнер».
«Да, из этого офиса первые парни уехали в 2014 году в Донбасс, проделали большой путь, серьезную работу. Здесь, собственно говоря, зародилась ЧВК "Вагнер"», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что у ЧВК «Вагнер» впереди очень много задач, которые необходимо выполнить. Об этом рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, комментируя продолжение набора бойцов в ряды формирования.