Вооруженные силы ЦАР улучшили свои боевые навыки, успешно ведут борьбу с терроризмом и поддерживают безопасность в стране во многом благодаря сотрудничеству с Россией. Инструкторы из РФ, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер», проводят с бойцами FACA интенсивные комплексные тренировки, а также оказывают консультативную поддержку.