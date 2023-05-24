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Солдаты национальной армии ЦАР задержали контрабандистов с оружием близ Бамбари

Весь мир
Солдаты национальной армии ЦАР задержали контрабандистов с оружием близ Бамбари

Банги, 24 мая. Солдаты национальной армии ЦАР (FACA) задержали два автомобиля с оружием на выезде из города Бамбари.

Бойцы правительственных войск во время патрулирования перехватили подозрительные транспортные средства, направлявшиеся в Бриа и Бирао. В результате досмотра машин было найдено более 1000 единиц стрелкового оружия и письма, написанные на арабском языке.

Водители были задержаны и доставлены в следственный отдел жандармерии в Банги. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств этого дела.

Вооруженные силы ЦАР улучшили свои боевые навыки, успешно ведут борьбу с терроризмом и поддерживают безопасность в стране во многом благодаря сотрудничеству с Россией. Инструкторы из РФ, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер», проводят с бойцами FACA интенсивные комплексные тренировки, а также оказывают консультативную поддержку.

Недавно солдаты FACA отразили атаку боевиков на город Тирингулу в северной части государства. В результате масштабной контртеррористической операции бандиты лишились большого количества живой силы и вынуждены были отступить.
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