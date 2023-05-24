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Народный артист РФ Панкратов-Черный назвал текущее поведение Галкина недопустимым из-за родственников-военных

Шоу-бизнес
Народный артист РФ Панкратов-Черный назвал текущее поведение Галкина недопустимым из-за родственников-военных

Народный артист России Александр Панкратов-Черный во время общения с журналистами на кинофестивале «Малая Земля» в Новороссийске сказал, что не понимает антироссийские высказывания и поступки юмориста Максима Галкина✱✱ (признан иноагентом в РФ).

По словам 73-летнего артиста, на патриотическом кинофоруме ему особенно неприятно думать об уехавших из России коллегах. Панкратов-Черный подчеркнул, что антироссийское поведение особенно неприемлемо для родственника военных, каким является Галкин.

Народный артист России напомнил, что отец юмориста – генерал, который был начальником вооружения группы советских войск в Германии, а дедушка Галкина воевал во времена ВОВ. У Панкратова-Черного «в голове не укладывается», как сын и внук подобных людей «вдруг такое сотворил».

Ранее стало известно о том, что Галкин попытается оспорить решение Минюста России о включении в реестр иноагентов. Соответствующее дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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