Народный артист РФ Панкратов-Черный назвал текущее поведение Галкина недопустимым из-за родственников-военных

Народный артист России напомнил, что отец юмориста – генерал, который был начальником вооружения группы советских войск в Германии, а дедушка Галкина воевал во времена ВОВ. У Панкратова-Черного «в голове не укладывается», как сын и внук подобных людей «вдруг такое сотворил».