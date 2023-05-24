Народный артист РФ Панкратов-Черный назвал текущее поведение Галкина недопустимым из-за родственников-военных

Народный артист России Александр Панкратов-Черный во время общения с журналистами на кинофестивале «Малая Земля» в Новороссийске сказал, что не понимает антироссийские высказывания и поступки юмориста Максима Галкина✱✱ (признан иноагентом в РФ).
По словам 73-летнего артиста, на патриотическом кинофоруме ему особенно неприятно думать об уехавших из России коллегах. Панкратов-Черный подчеркнул, что антироссийское поведение особенно неприемлемо для родственника военных, каким является Галкин.
Народный артист России напомнил, что отец юмориста – генерал, который был начальником вооружения группы советских войск в Германии, а дедушка Галкина воевал во времена ВОВ. У Панкратова-Черного «в голове не укладывается», как сын и внук подобных людей «вдруг такое сотворил».
Ранее стало известно о том, что Галкин попытается оспорить решение Минюста России о включении в реестр иноагентов. Соответствующее дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами