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ФАН публикует кадры с церемонии прощания с замминистра Минобрнауки РФ Петром Кучеренко в Москве

Общество

В Москве идет церемония прощания с заместителем министра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. ФАН публикует кадры с гражданской панихиды.

В Богоявленский кафедральный собор в московском Елохове доставили гроб с телом. Проститься с мужем народной артистки России Дианы Гурцкой пришли его родные и близкие, а также коллеги по работе. Неравнодушные в траурном облачении принесли венки и цветы.

После окончания траурной церемонии гроб доставят на Троекуровское кладбище. Там состоятся похороны замминистра.

Кучеренко ушел из жизни 20 мая в 46 лет. Его настигла смерть во время возращения в Россию после командировки на Кубе.
прощание похороны Петр Кучеренко
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