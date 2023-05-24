ФАН публикует кадры с церемонии прощания с замминистра Минобрнауки РФ Петром Кучеренко в Москве

В Москве идет церемония прощания с заместителем министра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. ФАН публикует кадры с гражданской панихиды.
В Богоявленский кафедральный собор в московском Елохове доставили гроб с телом. Проститься с мужем народной артистки России Дианы Гурцкой пришли его родные и близкие, а также коллеги по работе. Неравнодушные в траурном облачении принесли венки и цветы.
После окончания траурной церемонии гроб доставят на Троекуровское кладбище. Там состоятся похороны замминистра.
Кучеренко ушел из жизни 20 мая в 46 лет. Его настигла смерть во время возращения в Россию после командировки на Кубе.