Запрет на посещение природных водоемов после 20:00 начал действовать в Тюменской области

По данным на утро 22 мая в Тюменской области действовали девять лесных пожаров общей площадью 100,3 гектара и пять ландшафтных на площади 1 074 гектара. За прошедшие сутки были ликвидированы четыре лесных и 16 ландшафтных пожаров, выявлены шесть новых лесных пожаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам и промышленным объектам нет. Режим ЧС продлен в регионе до 31 мая.