Запрет на посещение природных водоемов после 20:00 начал действовать в Тюменской области

Власти Тюменской области ввели запрет на посещение природных водоемов после 20 часов. Это связано с продолжающимся в регионе режимом чрезвычайной ситуации из-за лесных и ландшафтных пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Запрет будет распространяться на все реки, озера, пруды и ручьи, кроме тех, которые используются для предупреждения и тушения пожаров, сообщает сетевое издание «Регионы России». Также разрешено посещать водоемы, используемые для лесовосстановления и лесоразведения. Исключение сделано для транспорта и граждан, задействованных в вышеуказанных работах.
По данным на утро 22 мая в Тюменской области действовали девять лесных пожаров общей площадью 100,3 гектара и пять ландшафтных на площади 1 074 гектара. За прошедшие сутки были ликвидированы четыре лесных и 16 ландшафтных пожаров, выявлены шесть новых лесных пожаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам и промышленным объектам нет. Режим ЧС продлен в регионе до 31 мая.