Момент задержания ФСБ ростовского инженера за передачу данных украинской разведке попал на видео

Инженера-конструктора ОПК, который сотрудничал с украинской разведкой, задержали в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовала Федеральная служба безопасности РФ.
На видео мужчина в черной куртке идет в неизвестном направлении и несколько раз оборачивается. Сотрудники ФБР производят быстрое задержание, несмотря на попытки гражданина оказывать сопротивление.
Как сообщалось ранее, инженер с февраля по апрель 2023 года состоял в переписке с сотрудником ГУР МО Украины. По их заданию он передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России, расположенных на территории Ростова-на-Дону.