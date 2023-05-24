Момент задержания ФСБ ростовского инженера за передачу данных украинской разведке попал на видео

Как сообщалось ранее, инженер с февраля по апрель 2023 года состоял в переписке с сотрудником ГУР МО Украины. По их заданию он передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России, расположенных на территории Ростова-на-Дону.