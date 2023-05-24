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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Валерия Семенова по его желанию

Общество
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Валерия Семенова по его желанию

Совет Федерации принял решение о прекращении полномочий сенатора Красноярского края, который решил лично оставить пост в связи с переходом на новое место работы.

В среду на заседании Совфеда было принято решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Красноярского края Валерия Семенова. Парламентарий сам написал заявление, потому что принял решение переходить на другое место работы.

Валерию Семенову предложили работу на должности вице-губернатора своего региона, высказался глава регламентного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену. Данная инициатива предполагает ужесточение ответственности за терроризм.
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