Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Валерия Семенова по его желанию

Совет Федерации принял решение о прекращении полномочий сенатора Красноярского края, который решил лично оставить пост в связи с переходом на новое место работы.
В среду на заседании Совфеда было принято решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Красноярского края Валерия Семенова. Парламентарий сам написал заявление, потому что принял решение переходить на другое место работы.
Валерию Семенову предложили работу на должности вице-губернатора своего региона, высказался глава регламентного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко.
Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену. Данная инициатива предполагает ужесточение ответственности за терроризм.