Россиянам рассказали об опасности непрерывного использования смартфонов

Ученые провели опрос и установили, что бесконтрольное использование гаджетов может вызвать появление «фантомных звонков» и беспричинной тревожности. С этим явлением сталкивались 36% респондентов.
Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», специалисты считают, что это происходит по причине постоянного использования смартфонов современными людьми. Кроме того, 18% опрошенных описывают нарастающее чувство тревожности, когда им некоторое время не отвечают на сообщения и не перезванивают. Также сильно тревожатся люди, которые не могут отыскать свой мобильник.
Помимо этого, тревогу вызывает чтение плохих новостей, называемое думскроллингом. Так, около 37% пользователей сознательно ищут в Сети плохие новости, зная заранее, что будут выбиты из колеи отрицательным информационным фоном. Думскроллинг любят использовать в своих целях киберпреступники, провоцируя людей на необдуманные поступки.
Аналитики советуют иногда делать перерыв в использовании гаджетов и технологий. Временно переходить на кнопочный телефон в выходной день или отправиться на рыбную ловлю, оставив смартфон дома.