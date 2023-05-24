Россиянам рассказали об опасности непрерывного использования смартфонов

Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», специалисты считают, что это происходит по причине постоянного использования смартфонов современными людьми. Кроме того, 18% опрошенных описывают нарастающее чувство тревожности, когда им некоторое время не отвечают на сообщения и не перезванивают. Также сильно тревожатся люди, которые не могут отыскать свой мобильник.