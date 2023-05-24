В Краснодарском крае и Адыгее после крупного града пострадал один человек и повреждены более 30 домов

В Краснодарском крае и Республике Адыгея пошел сильнейший град. Размер льдин сравним с шариками для пинг-понга, информирует Telegram-канал SHOT.
На кадрах видео заметно, что за короткое время на землю упали многочисленные осадки. Сообщается, что град был настолько крупный, что сравним с шариками для пинг-понга.
Стихия затронула Мостовский и Майкопский районы. В результате крупного града пострадал один человек, повредились более 30 домов и две машины. Последствия осадков на данный момент устраняют соответствующие органы.
Ранее синоптики говорили, что в Краснодарском крае ожидаются ливни и град. Они предупредили, что «ледяной камнепад», особенно крупный, может нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству.