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Актер Владимир Шевельков поддержал решение коллеги Михаила Мамаева добровольно отправиться в зону СВО

Общество
Актер Владимир Шевельков поддержал решение коллеги Михаила Мамаева добровольно отправиться в зону СВО

В январе 2023 года 57-летний актер Михаил Мамаев принял решение поехать в зону специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Режиссер Владимир Шевельков поддержал своего коллегу, пожелав ему быть всегда настороже.

«Молодец, я его поддерживаю! Дай Бог, чтобы у него там все сложилось, чтобы он был начеку», — сказал сценарист в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Следует отметить, что ранее Шевельков признался, что планирует снять фильм о спецоперации. В работе будет раскрываться семейный конфликт. Согласно задумке режиссера, под семьей подразумевается один народ, связывающий Украину и Россию.
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