Военный эксперт Скотт Риттер: ВС РФ разработали тактику для сопротивления истребителям F-16

Вооруженные силы России разработали тактику для сопротивления западным истребителям F-16. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник разведки Военно-морских сил США Скот Риттер.
Он отметил, что эти самолеты были разработаны в 1970 году. Военный эксперт считает, что в России подготовили тактику по сопротивлению F-16, так как понимают, что представляют собой эти истребители. Риттер подчеркнул, что военнослужащие ВСУ не осведомлены, как управлять западной техникой, передает «Крым 24».
На Западе сообщают о готовности передать Украине истребители. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Европейский союз скоро сможет поставить Киеву F-16.