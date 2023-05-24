Военный эксперт Скотт Риттер: ВС РФ разработали тактику для сопротивления истребителям F-16

Он отметил, что эти самолеты были разработаны в 1970 году. Военный эксперт считает, что в России подготовили тактику по сопротивлению F-16, так как понимают, что представляют собой эти истребители. Риттер подчеркнул, что военнослужащие ВСУ не осведомлены, как управлять западной техникой, передает «Крым 24».