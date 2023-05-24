Жителя Омска приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование школьницы и кражу телефона

Люблинский районный суд Омской области приговорил 28-летнего ранее судимого мужчину к 13 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вечером 22 сентября 2022 года педофил под предлогом позвонить украл у 13-летней девочки мобильный телефон, после чего изнасиловал ее в безлюдном месте. Следователи установили личность злоумышленника и совместно с сотрудниками полиции он был задержан.
Приговором местного суда насильнику было назначе6но наказание в виде 13 лет колонии строго режима. Отмечается, что мужчина был ранее судим, а на допросе свою вину не признал.
Ранее вор-рецидивист напал на школьницу в Майкопе. Девочка возвращалась домой поздно вечером, когда неизвестный мужчина подошел сзади и зажал ей рот. Он поднес к горлу неустановленный следствием предмет и начал требовал деньги.