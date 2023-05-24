Жителя Омска приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование школьницы и кражу телефона

Вечером 22 сентября 2022 года педофил под предлогом позвонить украл у 13-летней девочки мобильный телефон, после чего изнасиловал ее в безлюдном месте. Следователи установили личность злоумышленника и совместно с сотрудниками полиции он был задержан.