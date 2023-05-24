ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера конструктора за передачу данных украинской разведке

Инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ.
Как следует из сообщения, гражданин России с февраля по апрель 2023 года состоял в переписке с сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины. По их заданию он передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России, расположенных на территории Ростова-на-Дону.
Противоправная деятельность инженера-конструктора задокументирована и пресечена. Возбуждено уголовное дело о «государственной измене в форме шпионажа».
Ранее жителю Украины вынесли приговор за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ. Осужденного приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.