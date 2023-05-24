Крымский мост закрыли на несколько часов из-за проведения учений

Движение по Крымскому мосту приостановили на несколько часов из-за проведения учений. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он указал, что в том районе поводят учения. Движение вновь будет запущено спустя несколько часов. Аксенов попросил крымчан и гостей полуострова доверять лишь проверенным источникам информации.
Ранее глава Республики Крым сообщил, что 24 мая в местном парламенте будет национализирована собственность семьи президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об имуществе, которая находится на полуострове.