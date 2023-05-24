Спасатели возобновили поиски пропавших без вести на Эльбрусе туристов из Белоруссии с привлечением авиации МЧС

На борту воздушного судна к месту ЧП выдвинулся Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд. Наземная группировка спасателей возобновила поиски рано утром 24 мая. Кроме вертолета и БПЛА, всего в мероприятиях задействованы более 80 человек личного состава МЧС и 24 единицы техники. Отмечается, что группа пропавших туристов была не зарегистрирована.