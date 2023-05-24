Спасатели возобновили поиски пропавших без вести на Эльбрусе туристов из Белоруссии с привлечением авиации МЧС

Операция по поиску пропавших без вести на Эльбрусе белорусских туристов возобновилась. К поисковым мероприятиям была привлечена авиация МЧС РФ, в том числе беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8, говорится в Telegram-канале ведомства.
На борту воздушного судна к месту ЧП выдвинулся Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд. Наземная группировка спасателей возобновила поиски рано утром 24 мая. Кроме вертолета и БПЛА, всего в мероприятиях задействованы более 80 человек личного состава МЧС и 24 единицы техники. Отмечается, что группа пропавших туристов была не зарегистрирована.
Напомним, что шестеро граждан Белоруссии предприняли попытку восхождения на гору Эльбрус в Карачаево-Черкесской Республике. Находясь на западном склоне вершины, путешественники перестали выходить на связь.
Ранее стало известно, что с Эльбруса эвакуировали двух туристов из Нижнего Новгорода. Спасательная операция проходила на высоте 5200 метров, у одного из альпинистов были признаки горной болезни, сообщало РИАМО.