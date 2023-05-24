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Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале работы российской полиции в Артемовске

Общество
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале работы российской полиции в Артемовске

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что в Артемовске начали работать сотрудники российской полиции.

По словам Пушилина, полиция намерена проверить, остаются ли местные в городе.

«С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел», — заявил врио главы ДНР.

Далее планируется работа и других ведомств, в числе которых МЧС. Сотрудники спасательной службы займутся обезвреживанием оставшихся взрывных устройств в городе.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как будет действовать российская армия после освобождения Артемовска. Он считает, что войскам предстоит, прежде всего, удержать занятые позиции и отбить возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины.
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