Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале работы российской полиции в Артемовске

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что в Артемовске начали работать сотрудники российской полиции.
По словам Пушилина, полиция намерена проверить, остаются ли местные в городе.
«С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел», — заявил врио главы ДНР.
Далее планируется работа и других ведомств, в числе которых МЧС. Сотрудники спасательной службы займутся обезвреживанием оставшихся взрывных устройств в городе.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как будет действовать российская армия после освобождения Артемовска. Он считает, что войскам предстоит, прежде всего, удержать занятые позиции и отбить возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины.