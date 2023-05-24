Режиссер Владимир Шевельков планирует снять фильм о специальной военной операции на Украине

Российский актер и режиссер Владимир Шевельков в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым объявил о своих намерениях снять фильм о спецоперации. Он подчеркнул, что основой сюжета будет семейный конфликт.
По словам Шевелькова, главными героями художественной работы станут члены семьи, в которой есть «некое раздвоение». Согласно его задумке, под семьей подразумевается один народ, связывающий Украину и Россию. Поэтому история будет символично разворачиваться во времена специальной военной операции.
«Мы хотим не хотим, Украина и Россия, в основном, – это один народ… Для меня всегда было непонятно, почему это произошло. Почему вдруг раз, и мы стали злом для них. Что им такое объяснили, что мы вдруг стали ненавидимы ими», — объяснил сценарист.
Шевельков отметил, что сейчас фильм находится на стадии разработки. А в ближайшее время начнутся съемки другой художественной картины, в которой события происходят в период Великой Отечественной войны.
Ранее в Москве при Музее Победы прошел показ документальных фильмов о СВО. Как передает «ФедералПресс», в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» зрителям продемонстрировали две работы: «"Азов"✱ головного мозга» и «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса».
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