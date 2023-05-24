Аналитик Андрей Красноперов о передаче Киеву F-16: «Их не спасут даже бетонные укрытия»

Передача ВСУ истребителей западного образца погоды не сделает, армия России будет уничтожать и их, заявил корреспонденту ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее издание Newsweek сообщило, что для после поставки Киеву истребителей F-16, Соединенным Штатам Америки необходимо будет решить несколько важных вопросов. Один из них связан со временем подготовки украинских летчиков.
Так, обозреватель Элли Кук написала, в оборонном ведомстве считают, что четырех месяцев для прохождения тренировок будет вполне достаточно. Также необходимо проработать тему создания необходимой инфраструктуры — ввести в работу аэродромные службы, технический персонал, заправочные узлы для самолетов западного образца.
Потребуются также налаженные цепочки поставок, гладкие взлетно-посадочные полосы и укрытия, так как эти объекты станут приоритетными целями для ударов российских вооруженных сил.
«Поставка Киеву боевых самолетов натовского образца может спровоцировать новый виток конфликта, дополнительную эскалацию», — считает Кук.
Немаловажным остается вопрос строительства специальных бетонных укрытий, в том числе «ложных», что потенциально должно вводить в заблуждение разведку РФ, пишет эксперт.
«Бетонные укрытия или арочное отсыпное сооружение делали и раньше, оно укрывает самолет от ударов противника. Но поскольку впереди ворота обычные, то они могут быть пробиты при правильном ударе. Можно разнести самолет точным, направленным попаданием барражирующего боеприпаса. А при желании можно вообще все раздолбить ракетами», — прокомментировал ситуацию Красноперов.
Кроме того, эксперт уверен, что четырех месяцев для подготовки летчиков не хватит, «им потребуется минимум полгода», но и этого времени будет мало.
«Разговоры ни о чем, нужно же не просто научить летать, но и противодействовать ракетному вооружению, уходить от перехвата самолетами противника и многое-многое другое. Но это ничего не решает в итоге, все F-16 будут сбиваться, потому что модель известная, противодействию мы научены, а Киеву, к тому же будут поставляться старые модели, в старой модернизации. Поэтому неважно сколько будет истребителей. И им не помогут даже бетонные укрытия», — заключил аналитик.
Напомним, в середине мая Пентагон согласился на передачу Украине боевых истребителей F-16.