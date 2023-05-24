Китайские ученые рассказали о негативном влиянии соленых огурцов на организм

Китайские ученые исследовали пагубное влияние соленых огурцов на организм. Выяснилось, что употребление таких овощей провоцирует развитие самых разных заболеваний. Об этом сообщает Kadara.RU.
Эксперимент специалистов из КНР, в котором приняли участие 440 человек, показал, что употребление соленой пищи может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, чрезмерная любовь к похожим продуктам чревата повышенным риском развития инсульта, рака желудка и пищевода. Также потребление соленых огурцов ведет к обострению и ухудшению артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Информацию китайских ученых подтверждает российский диетолог Оксана Димитриева. Она отметила, что вредны также и маринованные огурцы, так как содержат большое количество уксуса. Такие овощи нарушают обмен веществ и процесс пищеварения, могут вызвать гастрит, рак и язву.
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