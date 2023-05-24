Китайские ученые рассказали о негативном влиянии соленых огурцов на организм

Эксперимент специалистов из КНР, в котором приняли участие 440 человек, показал, что употребление соленой пищи может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, чрезмерная любовь к похожим продуктам чревата повышенным риском развития инсульта, рака желудка и пищевода. Также потребление соленых огурцов ведет к обострению и ухудшению артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.