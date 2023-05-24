Более 24 млрд рублей потратят в Краснодарском крае на запуск 27 импортозамещающих промпроизводств

По словам Кондратьева, сейчас в регионе активно набирает ход реализация разнообразных инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с целью производства актуальной продукции и внедрения современных технологий. На эти цели в рамках запуска 27 производств выделено 24,2 миллиарда рублей, сообщает «Эксперт ЮГ».