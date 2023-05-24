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Более 24 млрд рублей потратят в Краснодарском крае на запуск 27 импортозамещающих промпроизводств

Экономика
Более 24 млрд рублей потратят в Краснодарском крае на запуск 27 импортозамещающих промпроизводств

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по развитию импортозамещения.

По словам Кондратьева, сейчас в регионе активно набирает ход реализация разнообразных инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с целью производства актуальной продукции и внедрения современных технологий. На эти цели в рамках запуска 27 производств выделено 24,2 миллиарда рублей, сообщает «Эксперт ЮГ».

Местные власти оказывают всемерную поддержку предприятиям, готовым обеспечить технологическую независимость России и экономический рост. В регионе действует целый комплекс мер господдержки таких производителей.
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