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Российский президент Владимир Путин поздравил с днем тезоименитства патриарха Кирилла

Общество
Российский президент Владимир Путин поздравил с днем тезоименитства патриарха Кирилла

Глава России Владимир Путин поздравил с днем тезоименитства патриарха Московского Кирилла. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот день совпадает с празднованием в России Дня славянской письменности и культуры. Российский лидер выделил многолетний подвижнический труд патриарха и заботу о духовном благополучии православных. Президент добавил, что священнослужитель вносит вклад в поддержание гражданского мира и стабилизацию диалога наций. Также Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов.

Ранее глава государства поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем. Слова в честь дня рождения Путин передал ему во время телефонного разговора.
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