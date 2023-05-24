Российский президент Владимир Путин поздравил с днем тезоименитства патриарха Кирилла

Путин отметил, что этот день совпадает с празднованием в России Дня славянской письменности и культуры. Российский лидер выделил многолетний подвижнический труд патриарха и заботу о духовном благополучии православных. Президент добавил, что священнослужитель вносит вклад в поддержание гражданского мира и стабилизацию диалога наций. Также Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов.