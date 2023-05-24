Многодетная мать в Нижегородской области отказалась от сына из-за его плохого поведения

Во время очередного загула хулиган выбил стекла в здании местного автомобильного предприятия. Тогда женщина заявила, что не может справиться с сыном и хочет отказаться от него. В ответ подросток в очередной раз сбежал из дома. Школьника нашли и отправили в детский дом. Там он проведет ближайшие полгода. Заберет ли его потом мать обратно, неизвестно.