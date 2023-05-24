Многодетная мать в Нижегородской области отказалась от сына из-за его плохого поведения

В городе Урень многодетная мать отправила сына в детский дом из-за его плохого поведения. Подросток в возрасте 12 лет курил, баловался алкоголем, дрался и часто сбегал из дома.
Всего за шесть месяцев мальчик семь раз подавался в бега. Его поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, сообщает сетевое издание «Губерния». Кроме него, на воспитании у матери находятся еще двое детей. Из-за мелких правонарушений, которые подросток совершал во время своих скитаний, ей неоднократно приходилось выплачивать штрафы.
Во время очередного загула хулиган выбил стекла в здании местного автомобильного предприятия. Тогда женщина заявила, что не может справиться с сыном и хочет отказаться от него. В ответ подросток в очередной раз сбежал из дома. Школьника нашли и отправили в детский дом. Там он проведет ближайшие полгода. Заберет ли его потом мать обратно, неизвестно.