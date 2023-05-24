Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

По данным следствия, в период с 1995 по 2012 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. На момент первого инцидента, девушке было всего 4 года. Муж потерпевшей сообщил в полицию, что его супруга подвергалась насилию на протяжении 17 лет.