Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

Девушка с четырехлетнего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
По данным следствия, в период с 1995 по 2012 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. На момент первого инцидента, девушке было всего 4 года. Муж потерпевшей сообщил в полицию, что его супруга подвергалась насилию на протяжении 17 лет.
На следующий день после заявления, опергруппой по Ломоносовскому району задержан по месту жительства 57-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
Ранее тренера детской спортивной школы задержали за изнасилование воспитанниц, пишет «Вечерняя Москва». Известно, что педофил во время допроса сознался в содеянном.