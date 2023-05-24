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Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

Происшествия
Отчим насиловал свою падчерицу на протяжении 17 лет в Ломоносовском районе Ленобласти

Девушка с четырехлетнего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, в период с 1995 по 2012 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. На момент первого инцидента, девушке было всего 4 года. Муж потерпевшей сообщил в полицию, что его супруга подвергалась насилию на протяжении 17 лет.

На следующий день после заявления, опергруппой по Ломоносовскому району задержан по месту жительства 57-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Ранее тренера детской спортивной школы задержали за изнасилование воспитанниц, пишет «Вечерняя Москва». Известно, что педофил во время допроса сознался в содеянном.
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