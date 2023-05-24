Жителям Москвы предложили выбрать цвет новых линий столичного метрополитена

Москвичи привыкли, что все ветки метро отличаются друг от друга цветом. Для определения цветовой гаммы новых линий метрополитена власти города привлекли самих горожан. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», на сайте проекта «Активный гражданин» открыли голосование для выбора цвета строящихся линий Московского метрополитена – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, Московский метрополитен растет очень быстро. Не так давно были открыты Солнцевская, Некрасовская и Большая кольцевая линии, а в скором времени запланировано строительство еще трех новые линий.
Градоначальник полагает, что москвичи сами должны решить, в какие цвета будут окрашены новые ветки метро. К тому же, в быту горожане дано уже используют просто цвета для обозначения линий метрополитена, добавил чиновник.
Отмечается, что предлагаемая цветовая гамма не даст новым веткам слиться на схеме с уже имеющимися.