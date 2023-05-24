Глава РФ Владимир Путин заявил о намерении Москвы укреплять связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Российская сторона планирует всемерно укреплять сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Соответствующей информацией поделился президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сообщил 25 мая, в среду, в ходе своего видеообращения к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — резюмировал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 26 мая может обсудить с Совбезом РФ атаку диверсантов на Белгородскую область. Подробности передает «Вечерняя Москва».