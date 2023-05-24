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Российский премьер Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику на площади Тяньаньмэнь в ходе визита в КНР

Политика
Российский премьер Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику на площади Тяньаньмэнь в ходе визита в КНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине в ходе рабочего визита в КНР. Поездка российского чиновника в Китай продлится два дня.

До этого Мишустин уже успел встретиться с премьер-министром Госсовета иностранного государства Ли Цяном, а также принять участие в российско-китайских переговорах. Позже глава кабмина РФ проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что церемония официальной встречи Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялось 24 мая у Дома народных собраний (ДНС) в Пекине. По случаю прибытия председателя Правительства РФ на проспектах и улицах были вывешены российские флаги.
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