Российский премьер Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику на площади Тяньаньмэнь в ходе визита в КНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине в ходе рабочего визита в КНР. Поездка российского чиновника в Китай продлится два дня.
До этого Мишустин уже успел встретиться с премьер-министром Госсовета иностранного государства Ли Цяном, а также принять участие в российско-китайских переговорах. Позже глава кабмина РФ проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее сообщалось, что церемония официальной встречи Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялось 24 мая у Дома народных собраний (ДНС) в Пекине. По случаю прибытия председателя Правительства РФ на проспектах и улицах были вывешены российские флаги.