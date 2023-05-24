Труп шестиклассника нашли на домашнем турнике в Бийске Алтайского края

Тело несовершеннолетнего жителя Бийска обнаружили его родители. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».
Труп был найден на домашнем турнике. По предварительным данным, причиной гибели подростка мог стать несчастный случай. Также, согласно неподтвержденным данным, незадолго до трагедии с телефона шестиклассника пропали все переписки.
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Саратовской области в яме с водой обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Как сообщает «Вечерняя Москва», по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.