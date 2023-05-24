Петербург во власти бродячих собак: полное бездействие городских властей

По признанию жителей города на Неве, власти ничего не предпринимают для решения этой проблемы. Обещанные собачьи приюты так и остались на бумаге. Между тем, только в 2023 году на отлов бездомных собак было выделено 4,9 миллиона рублей. Это задача Комитета по благоустройству, однако чиновники, несмотря на существенное финансирование, заняты неизвестно чем. Возможно, распилкой бюджета.