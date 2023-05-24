Петербург во власти бродячих собак: полное бездействие городских властей

Петербуржцы жалуются, что с наступлением теплых дней на улицах города, особенно в спальных районах, заметно оживление стай бродячих собак.
Понятно, что в холодное время они в основном ютятся в теплых местах и лишь изредка появляются в поисках пропитания. Но вот пригрело солнышко и можно дольше резвиться на лоне городской природы.
Из-за этого горожане практически в ежедневном режиме обращаются за медпомощью после укусов. Страдают и домашние питомцы, которых выводят на прогулки.
Даже если бродячие псы просто облают, скажем, маленького ребенка, он может получить психологическую травму.
По признанию жителей города на Неве, власти ничего не предпринимают для решения этой проблемы. Обещанные собачьи приюты так и остались на бумаге. Между тем, только в 2023 году на отлов бездомных собак было выделено 4,9 миллиона рублей. Это задача Комитета по благоустройству, однако чиновники, несмотря на существенное финансирование, заняты неизвестно чем. Возможно, распилкой бюджета.
Неделю назад депутаты Государственной думы приняли в первом чтении изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», а также ряд других нормативно-правовых актов в этой сфере.
В соответствии с документом, субъекты Российской Федерации получат право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».
Видимо, для Петербурга такая «местная специфика» означает создание видимости бурной деятельности, «освоение средств» и работу только на бумаге.
Важный момент от разработчиков законопроекта: «Решения о порядке обращения с бродячими животными должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе».
В Северной столице городским властям уже давно глубоко плевать, что там думают горожане, какова их позиция. Так что эта норма явно не найдет своего действия, а вот чиновничье равнодушие стало настоящей непробиваемой стеной.
Как отмечалось ранее, после года с момента начала «мусорной реформы» Петербург превращается в свалку.