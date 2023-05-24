Крымский парламент национализирует собственность семьи Зеленского на полуострове

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Дмитрий Белик оценил идею национализировать украинские активы в Крыму. Он отметил, что украинские олигархи слишком комфортно себя чувствовали на полуострове, но этому пора положить конец, как и повсюду в России.