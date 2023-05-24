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Крымский парламент национализирует собственность семьи Зеленского на полуострове

Политика
Крымский парламент национализирует собственность семьи Зеленского на полуострове

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов сообщил о том, что местный парламент 24 мая национализирует собственность семьи президента Украины Владимира Зеленского на полуострове.

Крымский парламент займется передачей в собственность государства имущества всех украинских олигархов. В том числе, недвижимость членов семьи Зеленского в поселке Ливадия. Аксенов заявил, что национализация осуществится на сессии Госсовета Крыма.

«Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заявил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Дмитрий Белик оценил идею национализировать украинские активы в Крыму. Он отметил, что украинские олигархи слишком комфортно себя чувствовали на полуострове, но этому пора положить конец, как и повсюду в России.
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