Глава Крымской Республики Сергей Аксенов сообщил о том, что местный парламент 24 мая национализирует собственность семьи президента Украины Владимира Зеленского на полуострове.
Крымский парламент займется передачей в собственность государства имущества всех украинских олигархов. В том числе, недвижимость членов семьи Зеленского в поселке Ливадия. Аксенов заявил, что национализация осуществится на сессии Госсовета Крыма.
«Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заявил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Дмитрий Белик оценил идею национализировать украинские активы в Крыму. Он отметил, что украинские олигархи слишком комфортно себя чувствовали на полуострове, но этому пора положить конец, как и повсюду в России.