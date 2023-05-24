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Житель села Терезовка Белгородской области получил ранения ног во время атаки ВСУ

Происшествия
Житель села Терезовка Белгородской области получил ранения ног во время атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Под атаку попало село Терезовка.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара пострадал один человек. Мужчина получил ранения нижних конечностей. Его увезли в центральную районную больницу для оказания всей необходимой помощи.

Ранее глава Белгородской области заявил, что в ночь на 24 мая населенные пункты региона попали под атаку беспилотных летательных аппаратов. Однако они были отражены.
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