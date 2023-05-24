Житель села Терезовка Белгородской области получил ранения ног во время атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Под атаку попало село Терезовка.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара пострадал один человек. Мужчина получил ранения нижних конечностей. Его увезли в центральную районную больницу для оказания всей необходимой помощи.
Ранее глава Белгородской области заявил, что в ночь на 24 мая населенные пункты региона попали под атаку беспилотных летательных аппаратов. Однако они были отражены.