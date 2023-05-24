Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила о страхе США признать причастность к конфликту на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik высказалась о страхах американских политиков. По ее словам, Вашингтон очень сильно боится того, что США признают участниками конфликта России и Украины.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Соединенные Штаты являются не просто наблюдателями или посредниками в данном противостоянии – их можно называть намного более активной стороной конфликта, чем киевский режим.
Захарова считает, что признание США участниками столкновения на территории Восточной Европы разрушит их образ в глазах общественности. Поэтому сейчас американские государственные деятели «идут на любые уловки», чтобы этого избежать.
Ранее Захарова заявила о том, что перестала считать главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля приличным человеком. Связано это с высказываниями представителя Евросоюза об атаке ДРГ на Белгородчину.