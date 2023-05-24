После гибели четырех человек при пожаре в Благоварском районе Башкирии возбудили уголовное дело

В Республики Башкирия возбудили уголовное дело после пожара в Благоварском районе, который привел к смерти четырех человек. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по региону.
По предварительной информации, возгорание в частном доме произошло в ночь на 24 мая. Уголовное дело завели по части третьей статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Жертвой пожара стал подросток, супружеская пара и их пасынок. Сотрудники прокуратуры ведут проверки по факту происшествия.
Ранее информация о возгорании появилась в пресс-службе управления МЧС России по Республике. Площадь пожара составила 79 кв. метров.