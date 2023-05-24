Граждане Узбекистана пытались похитить 29-летнюю девушку на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана по факту похищения человека, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах
По данным следствия, вечером 22 мая два молодых человека, применив физическую силу, насильно посадили 29-летнюю девушку в автомобиль и попытались скрыться с места преступления. Однако очевидцы заметили проезжающее по Дунайскому проспекту транспортное средство, из которого кричала петербурженка и просила о помощи.
Ближе к полуночи сотрудники местного отдела полиции задержали мигрантов и возбудили уголовное дело по факту хищения человека группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что злоумышленники являются безработными, однако состояли на миграционном учете.
Ранее нелегальный мигрант убил свою супругу во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Мужчина сам позвонил в местный отдел полиции и рассказал, что задушил свою жену.