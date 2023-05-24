«Задач впереди еще огромное количество»: Пригожин подтвердил продолжение набора бойцов в ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов в свои ряды даже после освобождения Артемовска в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Соответствующий вопрос создателю ЧВК «Вагнер» задали журналисты издания «Политонлайн». Пригожин ответил, что впереди у «музыкантов» очень много задач, которые необходимо выполнить, поэтому в полевых лагерях «вагнеровцев» будет проводиться более интенсивная подготовка.
«Да, безусловно, после взятия Артемовска набор не прекращается. Задач впереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК «Вагнер». Работа продолжается», — приводит аудиосообщение основателя «оркестра» его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ряды ЧВК «Вагнер» каждый месяц пополняют более 10 тысяч человек.