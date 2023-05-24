«Задач впереди еще огромное количество»: Пригожин подтвердил продолжение набора бойцов в ЧВК «Вагнер»

Соответствующий вопрос создателю ЧВК «Вагнер» задали журналисты издания «Политонлайн». Пригожин ответил, что впереди у «музыкантов» очень много задач, которые необходимо выполнить, поэтому в полевых лагерях «вагнеровцев» будет проводиться более интенсивная подготовка.