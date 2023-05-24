Жилой дом и подсобные строения сгорели в брянском поселке

Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области рассказали о последствиях пожара в Новозыбковском районе.
По данным ведомства, днем на пульт местных пожарных поступила информация о возгорании на одном из приусадебных участков в поселке Палек Брянской области. Прибывшие на место ЧП пожарные более пяти часов боролись с огненной стихией, сообщает РИА Стрела.
Отмечается, что за это время деревянный жилой дом и несколько хозпостроек, находившихся на участке, успели выгореть практически полностью. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.