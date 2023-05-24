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Британский аналитик Уилдон: передача Киеву ракет Storm Shadow поставит Лондон в критическое положение

Политика
Британский аналитик Уилдон: передача Киеву ракет Storm Shadow поставит Лондон в критическое положение

Британский аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail заявил о том, что у Великобритании в скором времени иссякнут запасы вооружения, если она не прекратит поставки Украине.

Эксперт предположил, что срок службы ракет Storm Shadow уже истек и назвал это «печальным фактом». Уилдон заявил, что Лондону необходимо поберечь свое оружие на случай, если возникнет вооруженный конфликт.

«Великобритания мало что еще может дать», — сказал аналитик.

Кроме того, Уилдон считает, что Великобритания фактически стала государством, которое не сможет обороняться в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. При этом некоторые американские чиновники сомневаются в целесообразности поставок.
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