Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал бизнес в Европе за один евро и долг в 100 млн евро

По его словам, европейский бизнес был продан за один евро, но с долгом в 100 миллионов евро, который остался на Segezha Packaging. В связи с этим можно говорить о том, что с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню, подчеркнул глава компании.