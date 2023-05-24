Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал бизнес в Европе за один евро и долг в 100 млн евро

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свою европейскую «дочку» Segezha Packaging, объединявшую семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах. Президент компании Михаил Шамолин озвучил сумму сделки.
По его словам, европейский бизнес был продан за один евро, но с долгом в 100 миллионов евро, который остался на Segezha Packaging. В связи с этим можно говорить о том, что с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню, подчеркнул глава компании.
Информацию о том, кто выступил покупателем, представитель Segezha Group не раскрыл. Шамолин отметил, что продажа европейской «дочки» в современных условиях является фактически единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае сообщил о приоритетных направлениях сотрудничества между Россией и КНР. Государственный деятель заявил о том, что Москва и Пекин активно обсуждают перспективные направления взаимодействия в IT-сфере.