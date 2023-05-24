Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в возможности формирования многополярного мира

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в возможности формирования справедливого многополярного мира. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства выступил на пленарном заседании 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он обратился к участникам мероприятия.
Путин выразил уверенность, что странам удастся добиться, что справедливый многополярный мир будет сформирован. При этом общество откажется от идеологии исключительности и неоколониальной системы.
Днем ранее Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена. При этом для российского общества настал мощный момент консолидации.