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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ ночью

Армия
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ ночью

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили множество атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства ПВО справились с большей частью украинских дронов. Однако есть повреждения частных домов, транспорта и административных зданий в Белгороде, а также Борисовском и Белгородском районе. Также в Грайворонском округе поврежден газопровод, в результате чего возник небольшой пожар.

«Самое главное, что пострадавших нет совсем», — подчеркнул Гладков.

Также губернатор рассказал о восстановлении электросетей, которые пострадали в результате диверсионных действий ВСУ. По его словам, работы в Грайворонском округе будут завершены до 15-16 часов сегодняшнего дня.

Ранее в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции, в связи с деятельностью диверсионно-разведывательной группы на территории региона. Об этом сообщил INFOX.
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