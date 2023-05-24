Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ ночью

По его словам, средства ПВО справились с большей частью украинских дронов. Однако есть повреждения частных домов, транспорта и административных зданий в Белгороде, а также Борисовском и Белгородском районе. Также в Грайворонском округе поврежден газопровод, в результате чего возник небольшой пожар.