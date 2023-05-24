Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ ночью

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили множество атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, средства ПВО справились с большей частью украинских дронов. Однако есть повреждения частных домов, транспорта и административных зданий в Белгороде, а также Борисовском и Белгородском районе. Также в Грайворонском округе поврежден газопровод, в результате чего возник небольшой пожар.
«Самое главное, что пострадавших нет совсем», — подчеркнул Гладков.
Также губернатор рассказал о восстановлении электросетей, которые пострадали в результате диверсионных действий ВСУ. По его словам, работы в Грайворонском округе будут завершены до 15-16 часов сегодняшнего дня.
Ранее в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции, в связи с деятельностью диверсионно-разведывательной группы на территории региона. Об этом сообщил INFOX.