Государства западного мира начали разрушать традиционные ценности. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Так он заявил 24 мая, в среду. В настоящий момент остальным странам необходимо объединять усилия ради единой безопасности, с уверенностью указал секретарь Совбеза РФ.
«В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Москва нарушила планы западных стран касательно расширения Североатлантического альянса. Подробности сообщает «Ура.ру».