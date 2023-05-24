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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на намерение Запада уничтожить основополагающие ценности

Политика
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на намерение Запада уничтожить основополагающие ценности

Государства западного мира начали разрушать традиционные ценности. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Так он заявил 24 мая, в среду. В настоящий момент остальным странам необходимо объединять усилия ради единой безопасности, с уверенностью указал секретарь Совбеза РФ.

«В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Москва нарушила планы западных стран касательно расширения Североатлантического альянса. Подробности сообщает «Ура.ру».
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