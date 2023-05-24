Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли националистическую литературу в здании минюста Украины в Артемовске

Большое количество националистических книг нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в здание министерства юстиций Украины, расположенного в Артемовске. Об это сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах можно увидеть не только оставленную литературу, но и дневники и переписки служащих минюста. Среди книг были обнаружены издания «Небесная сотня идет в века», «VIII Бандеровские чтения» и УНСО (Украинская политическая партия праворадикального толка, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Также бойцы ЧВК «Вагнер» пролистали детскую книгу с националистическим уклоном.
«В админзданиях довольно часто попадается такого плана литература, а вот в домах (жителей города. — Прим. ред.) не встречали», — сказал один из штурмовиков.
Артемовск пункт был полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая. В знак завершения операции «музыканты» установили российский флаг на одном из зданий.