Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли националистическую литературу в здании минюста Украины в Артемовске

На опубликованных кадрах можно увидеть не только оставленную литературу, но и дневники и переписки служащих минюста. Среди книг были обнаружены издания «Небесная сотня идет в века», «VIII Бандеровские чтения» и УНСО (Украинская политическая партия праворадикального толка, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Также бойцы ЧВК «Вагнер» пролистали детскую книгу с националистическим уклоном.