СМИ: украинский БПЛА сбросил взрывчатку на Центр молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области

Рано утром, 24 мая, неизвестные сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на поселок Борисовка Белгородской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, устройство попало на здание Центра молодежных инициатив.
Инцидент произошел в 04:00. В результате взрыва получили повреждения фасад центра и три автомобиля, которые были припаркованы рядом. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об аналогичном инциденте. БПЛА скинул взрывчатку на проезжую часть. Как передает URA.RU, в результате взрыва никто из людей не пострадал.